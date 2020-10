Eve Ensler, su cimitero feti dobbiamo insorgere

ROMA, 13 OTT - "Negli ultimi mesi l'arretramento in tutto il mondo dei diritti delle donne è sotto gli occhi di tutti, alimentato da fascismi, nazionalismi e suprematismi che sono alla base di tanti regimi in diversi paesi, dalla Russia di Putin al Brasile di Bolsonaro, ma anche dove questi regimi non sono al potere si assiste ad un indubbio arretramento, ad uno sradicamento. Le notizie orripilanti, ripeto orripilanti, dei cimiteri dei feti in Italia con sulla croce scritto il nome delle donne sono qualcosa di terribile, qualcosa contro cui dobbiamo insorgere": con forza ma anche emozione ha parlato così V, Eve Ensler, drammaturga e attivista, autrice del celebre I monologhi della vagina, che in una lunghissima diretta Facebook organizzata da One Billion Rising Italia ha dialogato con oltre 70 donne collegate, molte in rappresentanza delle associazioni e dei gruppi di donne, da Differenza Donna a Dalla Stessa Parte. 'V' ha tenuto un discorso motivazionale per così dire, invitando a non mollare in una fase come questa che per le donne, tra effetti economici della pandemia, e sociali legati al lockdown (l'impennata di casi di violenza domestica), sembra tornare indietro di anni anzichè andare avanti. "C'è molto da temere ma anche molto da fare ha detto. La pandemia ha portato alla luce tutte le disuguaglianze, le ingiustizie, le iniquità e in misura particolare per le donne 'prime' vittime di questa emergenza. Ma - ha proseguito rivolgendosi alle attiviste coordinate da One Billion Rising, la organizzazione da lei stessa fondata nel 2012 - non dobbiamo perdere la speranza perchè proprio da queste situazioni critiche può nascere una vera svolta. Intanto puntiamo alla solidarietà tra donne, alla sorellanza, al farci forza, organizzarci in piccoli gruppi: tutte insieme faremo la differenza e il cambiamento". (ANSA).