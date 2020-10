Corona: la denuncia di Moric, usa figlio come merce scambio

MILANO, 13 OTT - La modella croata Nina Moric ha presentato una denuncia-querela nei confronti dell'ex marito ed ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che le avrebbe rivolto "ingiurie e minacce" e avrebbe messo in atto "comportamenti lesivi" della "salute" del figlio della coppia. Quest'ultimo, da poco maggiorenne, da agosto vive a casa del padre. Stando alla denuncia di Moric, assistita dall'avvocato Solange Marchignoli, il ragazzo sarebbe stato sottoposto a "gravi costrizioni psicologiche" e utilizzato come "merce di scambio" per "video, servizi fotografici, presenze nei locali". Anche la stessa modella avrebbe ricevuto "ingiurie e minacce" da parte di Corona. Nella querela sono riportate le trascrizioni di alcune telefonate che la donna avrebbe ricevuto dall'ex marito. Tra queste: "Sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa, prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più". E ancora: "Tu sei una una grandissima p... - si legge - e ti farò passare le pene dell'inferno". (ANSA).