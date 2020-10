TikTok, provini #aTempoDiMusica per trovare nuovi talenti

ROMA, 13 OTT - Fino al 19 ottobre la community di TikTok è invitata a mostrare il proprio talento cimentandosi nella sfida #aTempoDiMusica lanciata in collaborazione con la Tempo Academy su un beat esclusivo realizzato da Big Fish. Utilizzando il beat prodotto dal produttore multiplatino gli utenti potranno liberare il proprio ritmo sulla piattaforma - nessuno stile escluso. Al termine della challenge, una giuria d'eccezione - composta dallo stesso Big Fish, da Federico Sacchi di Sony Music e da un rappresentante di TikTok - sceglierà la miglior realizzazione affinché sia prodotta da Fish e Tempo Academy. L'iniziativa coincide con l'apertura del canale TikTok di Tempo Academy @tempoacademy.it, l'accademia di smart learning fondata da Big Fish - volta a offrire un vademecum su come costruire un percorso da professionista in ambito musicale, e l'apertura delle iscrizioni ai corsi in programma. #aTempoDiMusica va ad aggiungersi alle numerose attività condotte sulla piattaforma, come, in ordine di tempo, quelle realizzate da David Guetta e Dua Lipa. Il primo, in occasione del lancio del nuovo singolo Let's Love in collaborazione con Sia, ha regalato ai fan di TikTok una premiere di cinque giorni per condividere, sulle note della hit, un messaggio di positività. Dua Lipa, invece, ha realizzato il video ufficiale del singolo "Levitating" grazie alla proficua collaborazione di 16 TikToker, selezionati dopo aver invitato la community globale a condividere i trucchi più glamour, le animazioni e le più sensazionali coreografie. (ANSA).