Covid: sindaco Khan, a Londra nuova stretta inevitabile

ROMA, 13 OTT - E' "inevitabile" che Londra superi il punto critico nell'epidemia di coronavirus ed entri in un regime di ulteriori restrizioni "nei prossimi giorni". Lo ha detto il sindaco Sadiq Khan a Sky News. "Tutti gli indicatori, i ricoveri in ospedale, quelli in terapia intensiva, il numero di contagiati tra le persone anziane, la diffusione della malattia, sta andando tutto nella direzione sbagliata", ha avvertito. Londra, al momento, è al primo dei tre livelli di restrizioni, quello "medio". (ANSA).