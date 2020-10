Sanremo: giovedì Canzone d'autore e stop sfida a 2 Giovani

ROMA, 12 OTT - La serata del giovedì dedicata alla "Canzone d'autore", il ritorno del Televoto nelle prime 2 serate, stop alla "sfida diretta" nella gara tra le "Nuove Proposte". Sono le prime novità del Festival di Sanremo 2021, targato per il secondo anno consecutivo Amadeus. Inoltre, il parterre dei 20 Campioni in gara sarà svelato nel corso di Sanremo Giovani, in prima serata il 17 dicembre. Durante la trasmissione saranno anche selezionati i 6 giovani che, insieme ai 2 vincitori del concorso Area Sanremo 2020, parteciperanno al Festival 2021 nella categoria Nuove Proposte. Il regolamento della manifestazione, in programma dal 2 al 6 marzo del prossimo anno, è stato pubblicato sul sito della Rai. Nello specifico le "canzoni d'autore" che i Big saranno chiamati ad interpretare, da soli i con ospiti, potranno essere scelte all'interno dello sterminato repertorio della canzone italiana e non saranno quindi legate necessariamente alla storia del Festival. (ANSA).