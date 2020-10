Recovery:c.destra verso astensione in Aula alla Camera

ROMA, 12 OTT - Il centrodestra va verso l'astensione in Aula alla Camera sulla risoluzione di maggioranza sul Recovery plan. Lo confermano diverse fonti parlamentari di centrodestra, secondo le quali una decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore: dovrebbe anche essere concordata una risoluzione di opposizione articolata in vari punti. "Valuteremo nelle prossime ore con i capigruppo del centrodestra", spiega Francesco Lollobrigida (Fdi): "In discussione ci sono comunque ancora impegni vaghi, dobbiamo approfondire. E ci riserviamo di valutare quando ci saranno impegni concreti". (ANSA).