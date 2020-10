Covid:in pista 500 giovani accalcati a ballare,chiuso locale

TREVISO, 12 OTT - Quando la polizia di Treviso e i vigili del Fuoco sono entrati all'Oxigene di Villorba e hanno fermato la musica e accese le luci, in pista c'erano 500 giovani, età media 20 anni, tutti accalcati tra loro, le mascherine praticamente assenti. Tutto abusivamente in quanto il locale ha solo la licenza per somministrazione di bevande e non per il ballo. Così è scattata la chiusura mentre al gestore è stata comminata una sanzione di 20 mila euro e una denuncia penale. Il blitz è scattato poco dopo mezzanotte e gli agenti si sono trovati di fronte ad una situazione di notevole pericolo sia dal punto di vista sanitario che di pubblica sicurezza, a causa del sovraffollamento di avventori rispetto all'effettiva capacità del locale e all'accertata inidoneità strutturale. Gravi e pericolose sono risultate anche le inadempienze delle norme in materia di sicurezza ed antincendio in quanto il locale presentava estintori non revisionati ed uscite di sicurezza e vie di fuga ostruite. Il locale era già stato chiuso lo scorso anno per lo stesso motivo, quando la polizia è intervenuta mentre era in corso una festa danzante pur non avendo alcuna licenza che lo consentisse. Peraltro il locale, al fine di poter accogliere un numero sempre maggiore di clienti, aveva attrezzato una terrazza, nell'area esterna, in difetto di concessioni e di rilevazioni tecniche per somministrare le bevande. (ANSA).