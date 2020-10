Turismo: a Firenze crollo domanda estera ma da Italia +20%

FIRENZE, 12 OTT - Nell'anno del Covid crollano a Firenze i flussi turistici internazionali mentre si impenna la domanda interna con un +20% di visitatori italiani in città. E' quanto emerge dai dati registrati a settembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019: in valore assoluto si tratta di oltre 80mila arrivi in città rispetto ai 66mila registrati a settembre 2019. Un dato in controtendenza rispetto al calo complessivo di arrivi e presenze che si attesta intorno al 62%. "Nell'anno del Covid - ha detto l'assessore al Turismo Cecilia Del Re - e del crollo della domanda internazionale, i turisti italiani sono stati protagonisti di un ritorno a Firenze che ha acceso un piccolo faro in un periodo davvero buio per l'economia cittadina legata al settore turistico. Stiamo lavorando per far ripartire il settore, puntando in particolare sul congressuale e posizionando Firenze come uno dei luoghi più ambiti a livello nazionale e internazionale quale luogo di incontro e di scambio di saperi o nuove tecniche e produzioni". (ANSA).