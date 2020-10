Domani la Camera si illumina di viola contro tumore mammella

ROMA, 12 OTT - Martedì 13 ottobre, in occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore metastatico alla mammella, la facciata di Palazzo Montecitorio si illuminerà di viola. L'accensione delle luci avverrà alle ore 20.00 alla presenza del presidente della Camera, Roberto Fico. E' quanto si legge in una nota della Camera. L'iniziativa è stata promossa dalla presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, Marialucia Lorefice, su istanza delle associazioni di categoria impegnate a livello nazionale in campagne di sensibilizzazione per la prevenzione e la protezione della salute. L'evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 13 ottobre, alle ore 10.00, presso la sala stampa della Camera dei deputati. All'incontro con i giornalisti parteciperanno la presidente Marialucia Lorefice, la vice presidente della Camera, Maria Edera Spadoni, la deputata Doriana Sarli, la presidente di "Europa Donna Italia" Rosanna D'Antona, la presidente di "Tumore al Seno Metastatico-Noi ci siamo" Marina La Norcia. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sulla Webtv della Camera. Gli accrediti possono essere effettuati, con le consuete modalità, all'Ufficio Stampa della Camera dei deputati. (ANSA).