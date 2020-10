Usa 2020: Biden avanti 12 punti, 54% contro il 42 di Trump

NEW YORK, OCT 11 - A poco più di tre settimane dal voto Joe Biden mantiene un vantaggio a due cifre su Donald Trump. Secondo un sondaggio di Washington Post-Abc, Biden ha il 54% dei consensi a fronte del 42% di Trump. Il sondaggio riflette il voto popolare e non quello per la conquista dei 270 elettori necessari per la Casa Bianca. (ANSA).