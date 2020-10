Covid: Kim, 'da noi in Corea del Nord non ci sono casi'

SEUL, 10 OTT - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato che nel suo Paese non ci sono casi di infezione da Covid-19 e ha fatto gli auguri ai malati di coronavirus nel mondo. Parlando nel corso di una parata militare Kim ha sottolineato di essere grato che "non una sola persona" in Corea del Nord abbia contratto il coronavirus che ha colpito il mondo da quando si è sviluppato nella vicina Cina. Pyongyang ha chiuso le sue frontiere in gennaio per impedire la circolazione del virus e ha regolarmente dichiarato di non avere malati, ma negli ultimi mesi i media statali hanno evitato dichiarazioni esplicite in merito sottolineando invece l'importanza degli sforzi di prevenzione. (ANSA).