Covid: oltre 5 mila nuovi infetti, vittime sono 28 in 24 ore

ROMA, 09 OTT - Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (ieri erano stati 4.458), con 28 morti (ieri 22). Lo si apprende dai dati del Ministero della Salute. I tamponi sono stati 129.471, nuovo record. I casi totali sono ora 343.770, le vittime 36.111. I nuovi contagi giornalieri individuati in Lombardia sono 983, con un balzo che porta la regione a sopravanzare la Campania che ne registra 769. In Veneto sono 595 i positivi nelle ultime 24 ore, 483 in Toscana. Tra le regioni con più positivi individuati nelle ultime 24 ore seguono il Piemonte con 401 e il Lazio con 387. L'Emilia Romagna ne ha 276, la Puglia 249, la Sicilia 233. Regioni più piccole registrano incrementi significativi di nuovi infetti, come l'Umbria (+151), il Friuli Venezia Giulia (+146) e l'Abruzzo (+103). I pazienti in terapia intensiva per coronavirus sono aumentati di altre 29 unità nelle ultime 24 ore, portando il totale a 387. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece cresciuti di 161 unità, arrivando a 4,086. Gli attualmente positivi hanno sfondato la soglia dei 70 mila: sono ora 70.110, con un incremento di 4.158 in un giorno, mentre i guariti in più sono solo 1.186 per un totale di 237.549. In aumento di quasi 4 mila anche i positivi in isolamento domiciliare, che sono ora 65.637. (ANSA).