Keane, Over the moon, favola fra perdita e speranza

ROMA, 09 OTT - Un film che parla al momento che viviamo "è veramente un omaggio a quello spirito dentro di noi che non ci fa arrendere, che non ci fa perdere la speranza". Così con l'ANSA Glen Keane, maestro dell'animazione, ideatore di personaggi iconici Disney come la Sirenetta, Aladdin e la Bestia di La bella e la Bestia, descrive Over the moon - Il Fantastico Mondo Di Lunaria, il suo film animato per Netflix, al debutto il 23 ottobre. Il family movie ad alta dose di humour, sentimenti profondi e canzoni (Keane ne aveva parlato anche in un incontro streaming per Giffoni), fonde i canoni della favola con uno sguardo tra presente e passato. La fonte d'ispirazione principale è la leggenda popolare cinese della Dea Cheng'e, destinata a vivere per sempre sulla luna dopo essersi dovuta separare dall'eroico marito arciere Houyi. La 12enne protagonista del film, Fei Fei che unisce amore per la tradizione e coraggio, tanto da inventarsi, all'occorrenza 'astronauta sui generis', ha già affrontato una grave lutto e vede in Cheng'e un simbolo dell'amore eterno. Un sentimento che la bambina vorrebbe far riscoprire al padre, convinta che l'abbia dimenticato. Così, con una creatività tutta da scoprire, Fei Fei riesce ad arrivare proprio su una strabiliante luna, a 'casa' di Cheng'e', dea tra iconografia cinese e vezzi da popstar. A scrivere lo script di Over the Moon, è stata Audrey Wells, sceneggiatrice di film come Il coraggio della verità, che ha accettato l'incarico sapendo di essere malata terminale (è morta nel 2018). Il racconto è una lettera ideale d'amore materno per sua figlia e tutti i bambini. "Questo film ci ha toccato molto profondamente mentre lo realizzavamo. Tutti abbiamo affrontato una perdita, ed è uno sconvolgimento che possono conoscere anche i bambini, quando si confrontano per la prima volta con la morte di qualcuno che amano o con il divorzio dei genitori - spiega Keane, premio Oscar nel 2018 per il miglior corto d'animazione con Dear Basketball -. Audrey Wells ha messo in Over the moon così tanto humour, gioia e amore". (ANSA).