Accoltellato all'occhio in rapina, muore titolare bar Foggia

FOGGIA, 09 OTT - È morto poco fa al Policlinico Riuniti di Foggia il 38enne Francesco Traiano, il titolare del bar "Gocce di Caffè" ferito gravemente il 17 settembre durante una rapina all'interno del locale di via Guido Dorso, zona semicentrale di Foggia. Era stato colpito da una violenta coltellata all'altezza dell'occhio sinistro durante una colluttazione con i rapinatori: tre malviventi avevano fatto irruzione nel bar e si erano diretti alle casse per impossessati di poco meno di 100 euro. A quel punto il 38enne aveva reagito ed era stato ferito. Era ricoverato da allora nel reparto di rianimazione, in coma farmacologico, ma il suo quadro clinico è improvvisamente peggiorato in mattinata. (ANSA).