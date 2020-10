Covid: positivi tre medici in reparto ginecologia Foggia

FOGGIA, 9 OTT - Tre medici del reparto di ginecologia del Policlinico Riuniti di Foggia sono risultati positivi al virus Covid. A quanto si apprende da fonti interne, i tre medici, paucisintomatici, si sono ammalati in tre giorni diversi: il primo è risultato positivo sei giorni fa; il secondo tre giorni fa e l'ultimo ieri. Sono già stati eseguiti 60 tamponi a personale medico o comunque a persone entrate in contatto con loro. I primi 15 tamponi sono risultati negativi. "Non si tratta di un focolaio - sottolinea il direttore generale del Riuniti, Vitangelo Dattoli - i tre si sono ammalati consequenzialmente. Non sono collegati ad alcun caso specifico o ad alcun caso Covid transitato nel reparto. Intanto abbiamo già sanificato tutti gli ambienti", conclude Dattoli. (ANSA).