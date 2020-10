Traffico droga Toscana-Roma, misure cautelari a 23 indagati

LIVORNO, 09 OTT - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Livorno e della compagnia di Cecina (Livorno) nelle province di Livorno e Pisa e nella Capitale hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 23 indagati per traffico di sostanze stupefacenti in concorso. Il provvedimento è stato emesso al termine di un'articolata indagine avviata nel gennaio 2019 dopo il sequestro di un quantitativo di marijuana ibrida denominata 'Nicole Kush'. Le indagini hanno accertato che un gruppo italo-albanese gestiva il mercato della droga nella Val di Cecina, non solo marijuana ma anche hashish e cocaina. Quest'ultima veniva approvvigionata a Roma da un gruppo di albanesi attivi nei quartieri di Tor Bella Monaca e San Basilio. (ANSA).