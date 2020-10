Manifesto della Moda sostenibile di Stella Mc Cartney

ROMA, 08 OTT - "Durante il nostro momento di pausa globale, mi sono trovata a chiedermi cosa faccio e perché lo faccio. Come possiamo tornare tutti più consapevoli, più coscienti? In una notte insonne ho pensato cosa davvero devo fare. Poi l'ho condiviso con il mio team, ed è diventato un manifesto". Così Stella McCartney che ha scelto di presentare fuori dai calendari ufficiali, la sua nuova collezione SS 2021. La stilista ha preferito un video trasmesso in digitale al posto della sfilata, seguito da una conferenza stampa su zoom, in collegamento con la stampa specializzata, dove la figlia di Paul McCartney ha presentato il suo Manifesto dalla A alla Z, una sorta di mappa del dna del marchio in ordine alfabetico, dove ad ogni lettera corrisponde l'opera di un artista e una lista di intenti futuri sulla sostenibilità, per una stilista che già dal 2001 aveva rinunciato all'uso della pelle animale nelle sue collezioni e nel 2008 utilizzava il cotone organico. "Volevo definire chi siamo - ha spiegato Stella - e chi speriamo di essere. La mia è una guida per renderci responsabili e una sfida per essere i migliori nella moda sostenibile. Essendo nella moda da 20 anni, ho pensato molto all'impatto sull'ambiente. Come possiamo ridurre ciò che produciamo? Come possiamo fare di più con meno? Come possiamo arrivare a zero rifiuti? Andando avanti nelle nostre prossime collezioni, c'impegneremo per ridurre ulteriormente i nostri rifiuti e l'utilizzo di materie prime. Continueremo a mettere in discussione il nostro approccio e alla ricerca di soluzioni vegane migliori per creare una moda sostenibile senza rinunciare al lusso". "I giovani di oggi sono i leader di domani - e loro ci chiedono come e dove vengono realizzati i nostri prodotti. Con un occhio progressista alla diversità, all'inclusione e alle donne, noi sosteniamo creatori e attivisti". "Durante il blocco ho pensato a 26 artisti a cui ho chiesto di collaborare visualizzando una lettera. Molti sono stati intimi amici da anni (alla lettera L corrisponde una foto di sua madre Linda McCartney )o che ho incontrato nei miei viaggi con la moda; altri li ho sempre ammirati, mentre alcuni sono di nuova generazione". (ANSA).