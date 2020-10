Liguria, 152 nuovi positivi, 28 in terapia intensiva

GENOVA, 08 OTT - Sono 152 i nuovi casi positivi in Liguria, su 3.857 test tampone. Il numero maggiore dei nuovi casi (97) è nell'Asl3 genovese: di questi 49 sono contatti di caso confermato e 48 sono stati individuati con attività di screening. Segue l'Asl5 spezzina, con 24 casi di cui 10 contatti di caso confermato e 14 da attività di screening. Aumentano ancora gli ospedalizzati: sono 223, di cui 28 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 120 persone mentre in sorveglianza attiva ci sono 3.508 persone. Nei dati flusso Alisa-Ministero non sono segnalati decessi. (ANSA).