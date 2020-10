Conte, governo coeso, prospettiva è fine legislatura

ROMA, 08 OTT - "Dopo aver superato la fase elettorale abbiamo ora una prospettiva di lavoro fino al 2023. E' chiaro che un governo ha bisogno di tempo quando ha un ambizioso piano di innovazione del Paese. In questo governo c'è molta coesione, che è rafforzata fa questo progetto". Lo dice, in un'intervista al quotidiano spagnolo El Correo, il premier Giuseppe Conte. E rispondendo ad una domanda su una sua eventuale candidatura nel 2023, Conte spiega: "Non lavoro per nulla a questo. Sono determinato a fare bene ciò che sto facendo. Prima di essere premier avevo una professione molto gratificante come avvocato e docente, sono molto sereno". (ANSA).