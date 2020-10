Roma: Pd a Calenda, nessuno stop, invitato a rilancio

Leader Azione, obiettivo togliere Capitale da sottosviluppo ROMA, 08 OTT - "Nessuno stop a nessuno. Azione e Calenda invitati e protagonisti della battaglia per rilanciare Roma". Così il Pd di Roma replica al leader di Azione che in un tweet commentava un articolo di stampa su uno stop del Pd a Calenda per le primarie di Roma: "Un suggerimento al @pdnetwork - scrive Calenda - Qualsiasi decisione sulla capitale d'Italia, deve avere l'obiettivo di portarla fuori dal sottosviluppo in cui versa, non stoppare candidati che non si sono candidati. Ad maiora". (ANSA).