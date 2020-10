Coronavirus: Conte a Le Monde, non abbassiamo la guardia

PARIGI, 08 OTT - "Non abbassiamo la guardia": in un'intervista al quotidiano francese Le Monde e ad altri giornali europei, il premier, Giuseppe Conte, dice che dietro ai dati italiani sul coronavirus non c'è "nessun miracolo, solo sacrifici. Oggi - aggiunge il premier - questi sforzi ci permettono di affrontare questa nuova fase con un'attenzione massima. Non abbassiamo la guardia, perché siamo consapevoli che una o due settimane di distrazione potrebbero condurci a una nuova fiammata". (ANSA).