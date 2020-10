Harris, prenderei vaccino se me lo consiglia Fauci,non Trump

WASHINGTON, 08 OTT - "Se Anthony Fauci e gli esperti mi dicessero di prendere il vaccino contro il Covid-19 lo farei, ma se me lo dicesse Trump non lo farei": Kamala Harris ha risposto cosi' a Mike Pence, che la accusava di minare la fiducia dell'opinione pubblica sul vaccino in arrivo. Prima di iniziare a parlare nel dibattito con Kamala Harris, Pence ha reso omaggio alla sua avversaria dicendole: "E' un privilegio essere qui con lei". La senatrice invece ha richiamato il suo rivale che la interrompeva sommessamente: 'sto parlando', ha detto perentoria. (ANSA).