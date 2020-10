Covid: Fauci, senza misure 400 mila morti in Usa

WASHINGTON, 07 OTT - "Se non facciamo ciò che è necessario in autunno e in inverno, negli Usa potrebbero morire tra 300 mila e 400 mila persone per il Covid": lo ha detto il noto immunologo americano Anthony Fauci in un evento virtuale ospitato dall'American University. Fauci ha anche aggiunto che un vaccino non sarà disponibile su vasta scala prima dell'estate o dell'autunno del prossimo anno. Negli Usa finora sono stati registrati oltre 210 mila morti e più di 7,5 milioni di casi. (ANSA).