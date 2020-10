M5S:Crimi, via a Stati Generali, assemblea finale 7-8/11

ROMA, 06 OTT - "Oggi partono e si concluderanno il 7 e l'8 novembre a Roma in un grande incontro nazionale. Saranno partecipati dal basso e sarà un momento di coinvolgimento globale di tutti i nostri iscritti. Si parte dalle assemblee regionali e provinciali, che saranno convocate dai facilitatori regionali, già incaricati di attivarsi in questa direzione." Lo annuncia sul blog delle Stelle il capo politico M5S Vito Crimi. "Queste assemblee stileranno un documento per mettere insieme i temi da porre in primo piano nell'agenda politica del MoVimento, come realizzarli e quindi che organizzazione dobbiamo darci e quali regole servono per raggiungere quegli obiettivi", aggiunge. (ANSA).