Camera:Fiano,41 deputati maggioranza quarantena fiduciaria

Notizia con titolo corretto ROMA, 06 OTT - Sono 41 i deputati di maggioranza che sono in quarantena fiduciaria e che, pur negativi al Covid, non hanno potuto partecipare alla seduta di oggi facendo mancare il numero legale, che non è stato raggiunto per 15 voti. I deputati del Pd in quarantena fiduciaria, ha riferito in aula Emanuele Fiano, sono 21, quelli di M5s 14, 5 di Iv, uno di Leu. Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi ha tuttavia sottolineato che il numero legale non è stato raggiunto non solo per i 41 deputati in quarantena fiduciaria, visto che la maggioranza ha schierato solo 221 deputati "oltre cento in meno" di quelli che fanno parti dei suoi gruppi. (ANSA).