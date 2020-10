Nobel Fisica ai teorici dei buchi neria

ROMA, 06 OTT - Il Nobel per la Fisica 2020 premia la scoperta degli oggetti più oscuri e misteriosi dell'universo: i buchi neri. E' stato assegnato per metà a Roger Penrose, mentre condividono l'altra metà Reinhard Genzel e Andrea Ghez. Roger Penrose è stato premiato per avere messo a punto il metodo matematico per dimostrare la teoria della relatività generale di Einstein e di essere arrivato, per questa strada, a dimostrare che la teoria prevede la formazione dei buchi neri, mostri cosmici che occupano lo spazio-tempo catturando qualsiasi cosa abbiano nelle vicinanze. In seguito Reinhard Genzel e Andrea Ghez hanno scoperto che il centro della nostra galassia, la Via Lattea, è occupato da un oggetto invisibile e massiccio. Alla luce delle conoscenze attuali l'unica spiegazione possibile è l'esistenza di un buco nero. (ANSA).