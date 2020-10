Borsa: Europa frena, Milano fuori da coro +0,5%

MILANO, 06 OTT - Prosegue con cautela la seduta di Borsa sulle principali piazze europee. Gli indici a metà seduta frenano, con Londra che cede lo 0,4%, Parigi lo 0,02%, Francoforte lo 0,04% mentre tiene Madrid (+0,3%) e incalza Milano (+0,5%). "Lo slancio della ripresa sta chiaramente svanendo ora e le sorprese positive sono finite" commentano i gestori. A Milano lo slancio lo danno i titoli finanziari con Unicredit, Mediolanum, in rialzo di oltre il 3%, Generali e Banco Bpm sopra il 2% ma in luce si è messa anche PIrelli, il titolo migliore del listino con un guadagno del 5% seguita da LEonardo che sale del 3 per cento. (ANSA).