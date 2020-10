++ Plastica:Corte Conti Ue,target riciclo non raggiungibile ++

BRUXELLES, 06 OTT - Senza una decisa accelerazione, l'Ue non raggiungerà gli obiettivi del 50% di riciclo degli imballaggi in plastica entro il 2025 e del 55% entro il 2030, adottati appena due anni fa. E' l'analisi della Corte dei Conti Ue, che ha passato in rassegna le opportunità e le carenze del quadro normativo europeo in materia. E' "una sfida difficilissima", ha detto Samo Jereb, responsabile dell'analisi. La pandemia Covid-19, ha aggiunto, ha fatto "rinascere le abitudini dell'usa e getta" e "dimostra che la plastica continuerà ad essere un pilastro delle nostre economie, ma anche una minaccia ambientale sempre più grave". (ANSA).