++ Dl Sicurezza:Salvini, li chiameremo decreti clandestini ++

CREMONA, 06 OTT - "Questi passano il tempo a smontare invece che a costruire. A quello che ho letto, li chiamerei 'decreti clandestini'. Si torna esattamente alla mangiatoia sull'immigrazione clandestina e ai permessi regalati a chiunque cammina per strada e agli sbarchi a migliaia. Non so che cosa abbiano da festeggiare". Cosí Matteo Salvini sui decreti sicurezza a margine dell'assemblea di Confibdustria Cremona. (ANSA).