Trump è stato dimesso dall'ospedale

WASHINGTON, 5 OTT - Donald Trump è stato dimesso dal Walter Reed Medical Center, l'ospedale militare alle porte di Washington dove era ricoverato per curare il coronavirus, e a bordo dell'elicottero presidenziale Marine One è rientrato alla Casa Bianca. Uscendo dall'ospedale, Trump prima di entrare sul suv che lo ha portato verso l'elicottero ha salutato con un gesto i giornalisti. Giunto alla Casa Bianca, una volta sceso dall'elicottero Trump si è fermato sul portico che dà sul South Lawn fino a che il Marine One non è ripartito; ha tolto la mascherina e ha prima fatto il saluto militare, poi con un gesto ha salutato i presenti.