Voli a Milano? Terza notte in hotel gratuita

- MILANO, 05 OTT - Terza notte gratis in albergo per chi arriva in aereo e soggiorna in città, anche durante le feste di Natale e Capodanno. E' l'iniziativa 'Fly to Milano' promossa dalla città e Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, attraverso la società Milano&Partners per promuovere il turismo colpito dall'emergenza Covid. Fino al 31 gennaio del 2021, chi atterra negli scali di Linate e Malpensa e soggiorna negli hotel che aderiscono all'iniziativa avrà in omaggio la terza notte. Per poter usufruire della promozione il visitatore deve essere in possesso di un biglietto aereo con destinazione Milano Malpensa o Milano Linate con data di arrivo coincidente con la prima notte in hotel. La terza notte potrà essere utilizzata subito o in un secondo tempo, attraverso una nuova prenotazione.