251 nuovi casi in Lombardia, due vittime

- MILANO, 05 OTT - Sono 251 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia con 8.075 tamponi effettuati per una percentuale pari al 3,1%. Sono 2 le vittime e 2 i nuovi ricoveri in intensiva, mentre i guariti o dimessi di ieri sono 78. La provincia con più casi, 96, è quella di Monza e Brianza, seguita da Milano con 87, di cui 51 in città. Nessun nuovo caso a Lodi.