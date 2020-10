Garlasco: no a revisione processo Stasi

BRESCIA, 05 OTT - La corte d'appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione del processo presentata dai legali di Alberto Stasi. La decisione dei giudici bresciani è stata depositata questa mattina. "Confermo il rigetto" si è limitato a dire il presidente della corte d'appello di Brescia Claudio Castelli. "Gli elementi fattuali che si vorrebbero provare con le prove nuove non sono stati comunque ritenuti idonei a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, debba essere prosciolto, permanendo la valenza indiziaria di altri numerosi e gravi elementi non toccati dalla prove nuove". Lo scrive La corte d'appello di Brescia nelle motivazioni del rigetto della richiesta di revisione del processo presentato da Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per la morte della fidanzata Chiara Poggi. (ANSA).