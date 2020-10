VENEZIA, 05 OTT - Sono 230 i nuovi positivi in Veneto: il totale arriva a 28.854 infetti dall'inizio dell'epidemia. Le vittime sono invariate a quota 2.194. Lo afferma il bollettino della Regione. Salgono di 4 i pazienti positivi attualmente in area non critica. (ANSA).