Ballottaggio a Bolzano, Caramaschi in testa 54,80%

BOLZANO, 04 OTT - Il sindaco uscente di Bolzano Renzo Caramaschi è in testa con il 54,80% dopo 43 di 80 sezioni scrutinate, contro il 45,20% del candidato del centrodestra Roberto Zanin. Il 74enne ex city manager del capoluogo altoatesino guida dal 2016 una giunta Svp-centrosinistra e, dopo essersi imposto al primo turno in un testa a testa contro Zanin (34% - 33,1%), aveva incassato l'endorsement della Svp. (ANSA).