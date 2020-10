Coronavirus: da mercoledì nove quartieri Ny in lockdown

NEW YORK, 04 OTT - Di fronte a un impennata di contagi da coronavirus a New York il sindaco Bill De Blasio ha annunciato il lockdown di nove quartieri a Brooklyn e Queens, considerati focolaio di infezione. Scuole e attività non essenziali verranno chiuse e la quarantena interessera' anche i ristoranti che servono all'aperto. "E un giorno difficile", ha detto De Blasio. Il lockdown partira' mercoledì. (ANSA).