The Walking Dead, su Fox il nuovo episodio speciale

ROMA, 04 OTT - La serie evento The Walking Dead torna su Fox (112, Sky) lunedì 5 ottobre alle 21 con un nuovo episodio speciale in prima visione assoluta. A solo 24 ore dalla messa in onda americana, "Una morte certa" (titolo originale "A Certain Doom") si aggiunge alla decima stagione, in attesa di ulteriori 6 episodi "extra" previsti per il prossimo inverno. In questo episodio speciale Beta conduce la sua armata di zombie verso il rifugio dei sopravvissuti intento a rivendicare l'uccisione di Alpha. I Sussurratori si scontreranno quindi con i protagonisti, dando vita a un epico scontro. Farà il suo ritorno in scena anche Maggie, personaggio interpretato da Lauren Cohan, che scoprirà la morte di alcuni alleati per colpa dei Sussurratori. Si scoprirà anche cosa accadrà a Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride) e Negan (Jeffrey Dean Morgan). (ANSA).