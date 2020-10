Maltempo: nel Lodigiano sale livello Adda, paratie su sponda

LODI, 04 OTT - Lodi si prepara alla piena del fiume Adda che si è ingrossato a causa delle forti piogge che hanno innalzato fino a 140 centimetri il lago di Como di cui è immissario. A Boffolara d'Adda si è allagato un ristorante vicino all'argine A preoccupare la città di Lodi è l'ondata di piena del Brembo (affluente dell'Adda) che, al suo culmine, è attesa in città tra le 22 e le 23. Proprio per questo, la Protezione civile di Lodi ha posizionato decine di paratie metalliche in sponda destra. "Ci siamo attivati già nel primo pomeriggio - spiega Alberto Panzera, coordinatore del gruppo comunale di Lodi della Protezione civile - quindi con ampio anticipo sul previsto colmo di piena e, in collaborazione con i vigili del fuoco di Lodi, continueremo anche stanotte a monitorare la situazione". (ANSA).