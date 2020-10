Dante 700, sulle tracce del Sommo Poeta

ROMA, 03 OTT - Guardare Dante direttamente in faccia, ponendosi proprio all'altezza della statua che lo ritrae a Firenze, in Piazza Santa Croce, oppure, con uno straordinario punto di vista ammirare il Giudizio Universale di Giorgio Vasari e Federico Zuccari nella cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore con una visione dell'affresco dall'alto verso il basso, grazie a una fotocamera radiocomandata calata con un filo da pesca dalla sommità della lanterna del Duomo, a 85 metri di altezza. E ancora, scoprire immersa nelle acque della laguna di Venezia "La barca di Dante", opera in bronzo dello scultore georgiano Georgy Frangulyan o stupirsi di vedere Firenze rappresentata come un pianeta in una foto realizzata sporgendo da un elicottero una macchina fotografica per immagini sferiche legata a un palo lungo otto metri. E ancora, cercare tracce di Dante nei luoghi di cultura così come nelle strade delle nostre città e nelle scuole, in mezzo ai ragazzi di oggi, nutrendoci di un'eredità che ci accompagna nella vita di tutti i giorni e che veleggia dritta verso il futuro. Tutto questo è possibile grazie alla mostra "Dante 700 - Un ritratto di Dante e i luoghi del poeta nelle fotografie di Massimo Sestini", inaugurata il 3 ottobre a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Palazzina Gregoriana del Palazzo del Quirinale, per celebrare il VII centenario della morte dell'Alighieri, e visitabile virtualmente fino all'11 ottobre. Con uno sguardo originale e capace di emozionare (anche grazie all'utilizzo di strumentazioni innovative, come droni e fotocamere leggerissime) Sestini, fotoreporter di fama internazionale, offre al pubblico un racconto fotografico, tra tracce e sottotracce del Poeta, che indaga nel passato per parlare alla contemporaneità: un percorso sorprendente, composto da 20 scatti, in formato 150x100, realizzati in vari punti d'Italia, proprio dove la presenza di Dante si fa più evidente. Accanto alle foto anche un portale ligneo, proveniente dal Museo di Palazzo Vecchio, realizzato nel 1480 da Giuliano da Maiano e Francesco di Giovanni detto il Francione, su disegno di Sandro Botticelli, i cui intarsi ritraggono Dante a figura intera. (ANSA).