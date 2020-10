Coronavirus: Marche, nuovo balzo di positivi, 59 in 24ore

ANCONA, 03 OTT - Nelle Marche nuovo balzo di contagi da coronavirus nelle ultime 24ore : dopo i 42 di ieri oggi sono 59, un valore che, a parte un picco di 61 il 26 agosto, si registrava con continuità tra metà e fine aprile. Nelle ultime 24 ore, fa sapere il Gores, sono stati testati 2.059 tamponi: 1.321 nel percorso nuove diagnosi e 738 nel percorso guariti. In provincia di Ascoli Piceno quasi metà dei casi (28); altri dieci in provincia di Fermo, otto in provincia di Ancona, cinque in quella di Pesaro Urbino, due nel Maceratese e sei fuori regione. I contagi comprendono sei soggetti sintomatici, 11 contatti in ambito domestico, sette contatti stretti di casi positivi, tre rientri dall'estero (Albania e Marocco), 20 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo. Poi ce ne sono tre registrati in ambiente di vita/divertimento, uno rilevato dallo screening percorso sanitario, uno dallo screening in ambito lavorativo, un rientro dalla Puglia e sei casi in fase di verifica. (ANSA).