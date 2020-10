Rapper sale su tetto auto CC per filmare video, denunciato

MILANO, 03 OTT - Un rapper e youtuber di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri per vilipendio delle forze armate e per danneggiamento dopo aver realizzato un video in cui saliva sul tettuccio di un'auto della compagnia di Cinisello Balsamo (Milano). Il filmato è stato realizzato giovedì notte a Cinisello, all'interno di un parcheggio in via Valtellina. Il giovane, che è pregiudicato per reati contro il patrimonio e droga, ha approfittato dell'assenza dei militari, che si trovavano all'interno di un locale per effettuare controlli ai clienti. Il 21enne è riuscito a realizzare il video e ad allontanarsi prima dell'arrivo dei carabinieri, danneggiando cofano e tetto. Il giorno dopo lo ha pubblicato sui suoi profili social per sponsorizzare la sua attività di rapper. Ieri pomeriggio i carabinieri lo hanno identificato a Sesto San Giovanni e lo hanno denunciato alla procura di Monza. (ANSA).