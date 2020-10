++ Maltempo: Protezione civile,usare A5 per spostamenti Vda ++

AOSTA, 03 OTT - A causa del pericolo di caduta piante in Valle d'Aosta la Protezione civile invita a utilizzare l'autostrada A5 per gli spostamenti. Per lo stesso motivo sono state chiuse le strade a Ollomont e a Saint-Barthélemy (Nus). Anche la Valle di Champorcher è chiusa da Hone. A Pontboset nella notte sono state evacuate nove persone da una struttura turistica ed è stata evacuata anche la frazione Pont Sec a Gressoney. Sempre nella notte è esondata la Dora Baltea a Donnas e poi è rientrata. (ANSA).