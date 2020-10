Mose: Zincone, stamane lo alziamo a Venezia

VENEZIA, 03 OTT - Con l'applicazione dell'Ordinanza della Capitaneria di porto, che avvia l'interdizione alla navigazione e all'ingresso delle barche, ha preso il via per Venezia 'l'operazione Mose'. Lo annuncia il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. "Ci siamo - dice - io andrò lì (alla bocca di porto) verso le 9 per seguire da vicino quanto accade". Dalle 7 di stamani, in base al provvedimento della Capitaneria, è vietata la navigazione alle tre bocche di porto della Laguna. (ANSA).