Jaded Hearts Club, esce l'album You've Always Been Here

ROMA, 02 OTT - Esce venerdì 2 ottobre per Bmg in cd, in vinile e in digitale 'You've Always Been Here' l'album di debutto dei Jaded Hearts Club, la super band che unisce Muse, Blur, Jet, The Last Shadow Puppets e The Zutons. Con i frontmen Miles Kane (The Last Shadow Puppets) e Nic Cester (Jet), i chitarristi Graham Coxon (Blur) e Jamie Davis, più Matt Bellamy (Muse) al basso e il batterista Sean Payne (The Zutons), The Jaded Hearts Club sono un collettivo di star che suona ruvido rock'n'roll per puro divertimento. Il nuovo singolo della band è 'I Put a Spell On You': lanciato nel 1956 da Jalacy "Screamin' Jay" Hawkins, è stato riproposto numerose volte e in altrettante numerose e diverse versioni gtra cui quelle di Nina Simone, di Annie Lennox e di Jeff Beck. The Jaded Hearts Club ha fatto propria questa canzone rendendo un certo senso minaccioso del testo con la violenta, esplosiva e inaspettata voce e chitarra di Nic Cester e Graham Coxon, supportati dal forte ritmo martellante jazz-metal degli strumenti. 'I Put a Spell On You' è accompagnato da un video che si ispira ad un horror italiano degli anni '60 girato in Italia dai registi della OLO Creative Farm e che cattura in bianco e nero un incubo in uno stravolto vortice spazio temporale. E' ispirato ai classici dell'horror come "Nosferatu", "Il mostro della laguna nera" e la serie "Alfred Hitchcock presenta", mostra un particolare Nic Cester che lancia incantesimi sui suoi adepti ed estende il rito agli altri componenti lontani della band, che combattono per difendersi dal suo potere magico e tenebroso. I protagonisti del video sono i frontmen Miles Kane (The Last Shadow Puppets) e Nic Cester (Jet), i chitarristi Graham Coxon (Blur) e Jamie Davis, Matt Bellamy (Muse) chitarra basso e il batterista Sean Payne (The Zutons).