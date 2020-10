Conte, su obbligo mascherine all'aperto valuteremo

ROMA, 02 OTT - "E' stata appena adottata da qualche Regione" la decisione di obbligare a indossare mascherine all'aperto: hanno valutato critica la situazione. Siamo in costante aggiornamento con il ministro della Salute e gli esperti del Cts. Torneremo a confrontarci con le Regioni e deliberemo" se estendere l'obbligo a tutta Italia. "Al momento non abbiamo deliberato nessuna misura in questa direzione". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Bruxelles. (ANSA).