Festa Nonni: Conte, siete preziosi, ci date fiducia, auguri

ROMA, 02 OTT - "Oggi pensiamo con particolare affetto ai nonni e alle nonne, come sempre in questo periodo difficile. Non ci possiamo abbracciare ma speriamo di farlo presto.Siete preziosi per noi perchè ci date coraggio e fiducia nel futuro. Tantissimi auguri a tutte le nonne e i nonni". Così sui social il premier Giuseppe Conte in occasione della Festa dei Nonni. (ANSA).