Livello di attenzione alfa in Alto Adige

BOLZANO, 01 OTT - Le intense piogge previste dalla serata di oggi e le raffiche di vento previste per domani hanno indotto la Protezione civile della provincia di Bolzano a dichiarare il livello di attenzione Alfa. Ciò significa che, in base ai dati meteo, si prevede che possa verificarsi un evento rilevante che richiede una particolare attenzione da parte della popolazione. Tutte le strutture di pronto intervento sono preallertate e possono adottare le misure necessarie. Da stasera a sabato pomeriggio sono previste piogge abbondanti, soprattutto in val d'Ultimo, Burgraviato, Val Passiria e Val Venosta. "Con il passaggio di un fronte freddo si prevedono forti venti anche per sabato", sintetizza Willigis Gallmetzer direttore del centro funzionale provinciale della Protezione civile. Sulla base di queste previsioni, è prevedibile un aumento del livello dell'acqua dei principali corsi d'acqua e dei loro affluenti con piccole esondazioni, frane e smottamenti. Il forte vento previsto sabato può causare danni, far cadere alberi e volare via oggetti leggeri. Sono quindi possibili anche problemi al traffico connessi con i danni da malttemo. La popolazione è chiamata a prestare attenzione ed ad evitare spostamenti in auto non necessari. (ANSA).