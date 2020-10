L.elettorale: Zingaretti, soglia 5% non discutibile

ROMA, 01 OTT - "Credo che la soglia del 5% sia non discutibile. Quel 5% non è messo a caso ma è il giusto correttivo di un proporzionale che dia stabilità al governo. Non è un numero figlio della casualità. Ma figlio del confronto politico. E' una delle condizioni per andare avanti non ci sono margini di discussione". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a proposito della legge elettorale nel corso di una conferenza stampa dedicata alle riforme istituzionali. (ANSA).