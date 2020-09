Trovato ordigno bellico in centro Roma, isolata zona

ROMA, 30 SET - Ritrovato un piccolo ordigno bellico, probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale, in via dei Cappellari, a due passi da Campo de' Fiori, nel centro storico di Roma. L'ordigno, grande 15-20 centimentri, è stato trovato a circa un metro di profondità da alcuni operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione in un negozio. Sul posto carabinieri della compagnia Centro, artificeri e pattuglie della polizia locale del I Gruppo Trevi che stanno effettuando le chiusure per isolare la zona. I vigili stanno anche procedendo con la la rimozione di alcuni veicoli per consentire le operazioni di recupero e messa in sicurezza. Sono circa cento le persone momentaneamente evacuate da abitazioni private e negozi per la messa in sicurezza dell'ordigno bellico. Sul posto carabinieri e polizia locale. In arrivo il Genio Militare per l'intervento di messa in sicurezza. Isolate anche al passaggio dei pedoni le strade circostanti. (ANSA).