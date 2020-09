Ballottaggio a Bolzano, si vota solo il 4 ottobre

BOLZANO, 30 SET - Si voterà solo domenica 4 ottobre per il turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco di Bolzano. I seggi resteranno aperti dalle 7.00 alle 21.00. Gli elettori aventi diritto al voto sono 81.036, di cui 42.784 femmine e 38.252 maschi. Lo spoglio delle schede sarà effettuato subito dopo la chiusura dei seggi. Gli elettori che si trovano in trattamento domiciliare, in quarantena, in isolamento fiduciario per Covid -19 possono chiedere di esprimere il voto presso il proprio domicilio. (ANSA).